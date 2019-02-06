Клижан и Кукушкин вышли во второй круг турнира в Софии

Словацкий теннисист Мартин Клижан пробился во второй круг турнира в Софии (Болгария). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл боснийца Мирзу Башича со счётом 6:0, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.
Мартин 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 5 геймов на подаче соперника. На счету Мирзы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Болгарии Клижан поспорит с представителем Германии Даниэлем Брандсом, пробившимся в основную сетку через квалификацию.
София. Мужчины. Первый круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (8:6), 6:4.
Турнир в Софии с призовым фондом € 586 140 завершится 10 февраля.
06 февраля 2019 года, среда. 13:00 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
99
Мирза Башич
М. Башич
1 : 2
38
Мартин Клижан
М. Клижан
|1
|2
|3
|
|0
|6
|2
|
|6
|3
|6
06 февраля 2019 года, среда. 13:00 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
88
Ласло Джере
Л. Джере
0 : 2
55
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
|1
|2
|3
|
|6 6
|4
|
|7 8
|6
Басилашвили уступил Брандсу в первом круге турнира в Софии