Клижан и Кукушкин вышли во второй круг турнира в Софии

Словацкий теннисист Мартин Клижан пробился во второй круг турнира в Софии (Болгария). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл боснийца Мирзу Башича со счётом 6:0, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Мартин 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 5 геймов на подаче соперника. На счету Мирзы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Болгарии Клижан поспорит с представителем Германии Даниэлем Брандсом, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

София. Мужчины. Первый круг

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (8:6), 6:4.

Турнир в Софии с призовым фондом € 586 140 завершится 10 февраля.