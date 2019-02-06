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Клижан и Кукушкин вышли во второй круг турнира в Софии

Клижан и Кукушкин вышли во второй круг турнира в Софии
Теннис / ATP

Словацкий теннисист Мартин Клижан пробился во второй круг турнира в Софии (Болгария). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл боснийца Мирзу Башича со счётом 6:0, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Мартин 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 5 геймов на подаче соперника. На счету Мирзы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Болгарии Клижан поспорит с представителем Германии Даниэлем Брандсом, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

София. Мужчины. Первый круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (8:6), 6:4.

Турнир в Софии с призовым фондом € 586 140 завершится 10 февраля.

06 февраля 2019 года, среда. 13:00 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Мирза Башич
99
Босния и Герцеговина
Мирза Башич
М. Башич
1 : 2
Мартин Клижан
38
Словакия
Мартин Клижан
М. Клижан
1 2 3
           
0 6 2
6 3 6
           
06 февраля 2019 года, среда. 13:00 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Ласло Джере
88
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
0 : 2
Михаил Кукушкин
55
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
1 2 3
           
6 6 4  
7 8 6  
           
Басилашвили уступил Брандсу в первом круге турнира в Софии
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