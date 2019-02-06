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Вердаско отдал всего три гейма Лазарову на старте турнира в Софии

Вердаско отдал всего три гейма Лазарову на старте турнира в Софии
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско, посеянный на турнире в Софии (Болгария) под шестым номером, вышел во второй круг. На старте соревнований он в двух партиях обыграл хозяина кортов Александара Лазарова, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 50 минут.

Фернандо 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Болгарии Вердаско поспорит с представителем Румынии Мариушем Копилом. Турнир завершится 10 февраля.

В 2018 году победителем соревнований в Софии стал босниец Мирза Башич.

06 февраля 2019 года, среда. 14:30 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Александар Лазаров
Болгария
Александар Лазаров
А. Лазаров
0 : 2
Фернандо Вердаско
26
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
Башич не сумел защитить титул в Софии, проиграв в первом круге Клижану
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