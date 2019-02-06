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Фучович обыграл Сеппи и вышел во второй круг соревнований в Софии

Фучович обыграл Сеппи и вышел во второй круг соревнований в Софии
Теннис / ATP

Венгерский теннисист Мартон Фучович успешно стартовал на соревнованиях в Софии (Болгария). В матче первого раунда он оказался сильнее представителя Италии Андреаса Сеппи (8) — 6:2, 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету победителя 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 8. Сеппи отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализовал 4 брейка.

Следующим соперником Мартона Фучовича станет немецкий теннисист Янник Маден, который ранее оказался сильнее Адриана Маннарино из Франции.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.

06 февраля 2019 года, среда. 14:30 МСК
София. 1-й круг
Матч окончен
Мартон Фучович
47
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
2 : 0
Андреас Сеппи
37
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
1 2 3
           
6 7 7  
2 6 2  
           
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