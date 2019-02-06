Албот вышел во второй круг турнира в Монпелье, обыграв Кольшрайбера

Молдавский теннисист Раду Албот вышел во второй круг турнира в Монпелье. В стартовом матче Албот в двух сетах обыграл пятого сеяного, немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 12 минут. Албот 6 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал все три созданных брейк-пойнта. На счету Кольшрайбера 4 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк. Соперники впервые встречались друг с другом.

Соперником Албота в матче за выход в четвертьфинал станет Эрнест Гулбис из Латвии.

В матче второго круга шестой сеяный француз Жереми Шарди в двух сетах обыграл вышедшего из квалификации соотечественника Антуана Хона со счётом 6:3, 7:5. Соперником Шарди в четвертьфинале вновь станет соотечественник – или Жиль Симон, или Жо-Вильфрид Цонга.