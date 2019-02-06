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Албот вышел во второй круг турнира в Монпелье, обыграв Кольшрайбера

Албот вышел во второй круг турнира в Монпелье, обыграв Кольшрайбера
Теннис / ATP

Молдавский теннисист Раду Албот вышел во второй круг турнира в Монпелье. В стартовом матче Албот в двух сетах обыграл пятого сеяного, немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 12 минут. Албот 6 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал все три созданных брейк-пойнта. На счету Кольшрайбера 4 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк. Соперники впервые встречались друг с другом.

Соперником Албота в матче за выход в четвертьфинал станет Эрнест Гулбис из Латвии.

В матче второго круга шестой сеяный француз Жереми Шарди в двух сетах обыграл вышедшего из квалификации соотечественника Антуана Хона со счётом 6:3, 7:5. Соперником Шарди в четвертьфинале вновь станет соотечественник – или Жиль Симон, или Жо-Вильфрид Цонга.

06 февраля 2019 года, среда. 16:00 МСК
Монпелье. 1-й круг
Матч окончен
Раду Албот
90
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
2 : 0
Филипп Кольшрайбер
32
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
06 февраля 2019 года, среда. 16:00 МСК
Монпелье. 2-й круг
Матч окончен
Антуан Хон
150
Франция
Антуан Хон
А. Хон
0 : 2
Жереми Шарди
35
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
1 2 3
           
3 5  
6 7  
           
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