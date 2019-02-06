Вихлянцева принесла сборной России первое очко в матче Кубка Федерации с Польшей

Наталья Вихлянцева принесла сборной России первое очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с командой Польши. Вихлянцева в двух сетах разгромила польку Игу Свёнтек со счётом 6:0, 6:2. Матч продолжался всего 53 минуты. Вихлянцева 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Свёнтек один эйс, ни одной ошибки на подаче и одна не взятая подача соперницы.
Следующими на корт выйдут россиянка Анастасия Павлюченкова и полька Магда Линетт. В парной встрече Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина сыграют с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской.
Также в подгруппе А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации сборной России предстоит встретится с командой Дании.
06 февраля 2019 года, среда. 18:10 МСК
Кубок Федерации. Группа 1 — Европа/Африка. Турнир A. Подгруппа A
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
2 : 0
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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|2
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|6
|6
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Сборная России впервые с 1997 года проведёт матчи Кубка Федерации вне Мировых групп. Соперниками на групповом этапе будут Польша и Дания.