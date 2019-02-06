Вихлянцева принесла сборной России первое очко в матче Кубка Федерации с Польшей

Наталья Вихлянцева принесла сборной России первое очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с командой Польши. Вихлянцева в двух сетах разгромила польку Игу Свёнтек со счётом 6:0, 6:2. Матч продолжался всего 53 минуты. Вихлянцева 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Свёнтек один эйс, ни одной ошибки на подаче и одна не взятая подача соперницы.

Следующими на корт выйдут россиянка Анастасия Павлюченкова и полька Магда Линетт. В парной встрече Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина сыграют с Магдаленой Фрех и Алицией Росольской.

Также в подгруппе А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации сборной России предстоит встретится с командой Дании.