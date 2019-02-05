Вытащить себя из болота. Касаткина и Павлюченкова пытаются спасти сборную России

Первые матчи России на региональном уровне за 20 лет

Впервые за долгие годы сборной России придётся вспомнить, что такое игра в региональной зоне Кубка Федерации. Российская команда выступала на этом уровне с 1993 по 1997 годы. В 1997-м россиянки пробились в плей-офф второй Мировой группы и, победив в гостях Южную Корею, ушли на повышение. С тех пор наша сборная на региональный уровень не опускалась. Более того – пробившись летом 1998 года в Мировую группу, россиянки и из неё не вылетали до 2016-го, когда поражения от Нидерландов и Беларуси выбили команду из элитного дивизиона. За эти годы сборная четыре раза становилась обладателем Кубка Федерации (в 2004-м, 2005-м, 2007-м и 2008-м) и ещё пять раз проигрывала в финале. Однако после финала в 2015 году против чешек россиянки победили только в одном матче из шести – против Китайского Тайбэя во второй Мировой группе в 2017-м. Прошлый сезон был начат с поражения от Словакии на том же уровне, после чего Анастасия Мыскина покинула пост капитана, и её сменил Игорь Андреев. А в плей-офф сборной не повезло с жеребьёвкой – в Россию приехала Латвия с Еленой Остапенко и Анастасией Севастовой, и справиться с такой командой не удалось.

Кубок Федерации. Слоан Стивенс и Петра Квитова вывели свои команды в финал В финале Кубка Федерации сыграют самые титулованные сборные — США и Чехии, а Россия, уступив Латвии, опустилась в региональную зону.

Главная задача – не увязнуть в «болоте» групповых матчей

В результате в этом сезоне Кубок Федерации для России начнётся не 9-10 февраля, как для всех сборных из первой и второй Мировых групп, а на три дня раньше. Формат соревнований с 90-х годов, когда россиянки в предыдущий раз выступали на таком уровне, не раз менялся, и сейчас выглядит следующим образом. Сборные из зоны Европа/Африка, группа 1 (есть также группы 2 и 3 – более низкие уровни соревнований) делятся на два кластера, выступающие в двух странах. Эти страны выбираются из числа сборных, попавших в каждый кластер. России предстоит играть в Польше, причём в одной группе с хозяйками кортов. Третьей сборной в нашей группе является Дания. Группа B включает четыре команды: Украину, Эстонию, Болгарию и Швецию. Во втором кластере, в Великобритании, сыграют восемь сборных, в том числе, разумеется, и британки. Кстати, ещё в прошлом году все сборные этой зоны играли в одном месте, в Таллинне (Эстония).

Групповой раунд включает в себя три соревновательных дня, а каждое противостояние сборных состоит из двух одиночных матчей и одного парного. Понятно, что в группе, в которую попала Россия, каждая команда получит по дню отдыха – для нашей команды это будет 8 февраля. Сборные, которые займут первые и последние места в своих группах, сыграют плей-офф соответственно за право добиться повышения и за выживание. Матчи плей-офф пройдут в субботу, 9 февраля. Сборные, которые выиграют плей-офф за право повышения, в апреле сразятся с неудачниками матчей второй Мировой группы и в случае успеха начнут следующий сезон именно в этом дивизионе. Сборные, которые потерпят поражение в плей-офф за выживание, отправятся во вторую группу зоны Европа/Африка. Также ещё в прошлом году игрался плей-офф за 5-8 места, но эти матчи совершенно бессмысленны – с таким же успехом можно проводить аналогичный плей-офф после группового раунда Итоговых чемпионатов WTA и ATP, не ставя при этом на кон ни рейтинговые очки, ни призовые деньги.

Солидный состав россиянок и Дания без Возняцки

Состав сборной, выбранный Игорем Андреевым, выглядит солидно: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева. Наверное, можно было вызвать Екатерину Макарову (как минимум для парной комбинации), но и так сборная достаточно хороша. Ни у кого из соперниц звёзд нет – Каролина Возняцки, изначально заявленная на матч, от выступления отказалась, а Агнешка Радваньска в конце прошлого сезона завершила карьеру. Состав Дании таков: Карен Барритца, Эмили Франкати, Клара Таусон, Мария Йесперсен и Ханна Виллер Моллер. За Польшу сыграют Магда Линетт, Ига Святек, Магдалена Фрех, Майя Хвалинска и Алисия Росольска. Расслабляться, тем не менее, не стоит – как минимум Линетт и Святек неплохи и при поддержке своих зрителей могут прыгнуть выше головы и создать серьёзные проблемы, особенно когда всё решается по итогам трёх матчей. Если сборная России займёт первое место, то вполне возможна встреча за выход в плей-офф второй Мировой группы с Украиной. Правда, главная звезда украинок, Элина Свитолина, уже выбыла из заявки, а вот Даяна Ястремская, которая вроде бы также собиралась отказаться, пока остаётся в списке участниц.

Свитолина и Ястремская отказались играть за сборную Украины из-за денег

Для Возняцки этот отказ от Кубка Федерации вполне может означать недопуск на Олимпиаду-2020 в Токио. Дело в том, что Каролина не играла за сборную с 2015 года, а по правилам ITF на Олимпиаде могут выступать только те теннисисты и теннисистки, которые как минимум дважды за олимпийский цикл приняли участие в матчах Кубка Федерации / Кубка Дэвиса либо «были доступны для выступлений». Если Дания без Возняцки не выйдет в плей-офф второй Мировой группы, то больше матчей в этом году не проведёт, и Каролина не успеет набрать требуемое количество игр (они должны прийтись на два разных года).

Квитова против Плишковой и возвращение Гарсии

Как уже отмечалось в начале этого материала, 9 и 10 февраля, в субботу и воскресенье, пройдут также матчи двух Мировых групп. Действующие чемпионки, чешки, дома сыграют с румынками, и это противостояние должно стать центральным. В составе Чехии отсутствует Петра Квитова, зато есть Каролина Плишкова, Катержина Синякова и Барбора Крейчикова (последние две составляют великолепный дуэт, выигравший в прошлом году «Ролан Гаррос» и Уимблдон). За Румынию сыграет Симона Халеп, которая как раз определилась с новым тренером – им стал бельгиец Тьерри ван Клемпут. В матче Бельгии и Франции своя интересная история – возвращение в сборную Каролин Гарсии. Француженка не играла за команду с 2016 года, причём в 2017-м испортились её отношения со многими соотечественницами и в первую очередь с Кристиной Младенович, с которой она до того успешно выступала в парном разряде. Младенович тоже вызвана в сборную, и будет интересно увидеть, сыграют ли они в паре, особенно если парное очко будет решающим.

Беларусь выглядит фаворитом в гостевом матче с Германией. У немок нет Анжелики Кербер, а за белорусок сыграют и Арина Соболенко, и Виктория Азаренко, и Александра Саснович. Наконец, в матче США – Австралия Эшли Барти и Дарья Гаврилова будут сражаться с Мэдисон Кис, Даниэль Коллинз и Софьей Кенин. Сестёр Уильямс в сборной нет, но они принимали участие в четвертьфинале в прошлом году, так что у них ещё есть время выполнить олимпийский квалификационный норматив. Правда, Винус в данный момент является пятой ракеткой США и, соответственно, не попадает на Олимпиаду по этому критерию (больше четырёх участниц в одном разряде от одной страны быть не может). К тому же вообще не факт, что Олимпийские игры в далёком Токио сёстрам сильно интересны – за свою карьеру они и так собрали множество медалей.

Первая ракетка мира пропустит домашний матч сборной

Во второй Мировой группе пары следующие: Швейцария – Италия, Латвия – Словакия, Япония – Испания и Нидерланды – Канада (хозяева указаны первыми). Здесь выделять особенно некого, кроме латвиек, за которых вновь сыграют и Севастова, и Остапенко. Интересно, что встречаются две сборные, в прошлом году побеждавшие российскую команду. Отметим также отсутствие в заявках Японии и Канады Наоми Осаки и Эжени Бушар. Наоми, впрочем, играла за сборную в 2017 и 2018 годах, а вот Эжени в этом цикле пока выступала лишь раз, в плей-офф второй Мировой группы – 2018 (и, между прочим, принесла своей команде важнейшие два очка, обыграв Катерину Бондаренко и Лесю Цуренко).