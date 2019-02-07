Краинович не пустил Гоффена в четвертьфинал турнира в Монпелье

Сербский теннисист Филип Краинович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP250 в Монпелье. В матче второго круга Краинович в двух сетах обыграл вторую ракетку соревнований, бельгийца Давида Гоффена, со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 28 минут. Краинович трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету Гоффена 11 эйсов, 4 ошибки на подаче и 4 упущенные возможности взять подачу соперника.

Краинович сравнял счёт в личном противостоянии с Гоффеном в официальных матчах – 1-1. Впервые соперники встречались на «Ролан Гаррос» — 2015.

За выход в полуфинал турнира категории ATP250 в Монпелье Краинович с чехом Томашем Бердыхом.

Призовой фонд турнира — €586 140.