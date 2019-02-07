Петр Возняцки: не знаю, сколько ещё сможет играть Каролина

Отец и тренер Каролины Возняцки Петр прокомментировал заболевание своей дочери. Напомним, по ходу прошлого сезона у теннисистки был выявлен ревматоидный артрит.



«Мы осознаём весь риск, но с другой стороны, мы не знаем, как будет проходить этот сезон. Мы не знаем, как долго Каролина сможет играть в теннис. Ситуация, в которую мы попали в связи с диагнозом, для нас нова.



Пока мы просто счастливы тому, что моя дочь может тренироваться. Тем не менее я всегда говорю, что, когда Каролина проигрывает матч, она проигрывает своему сопернику, который был лучше в тот день. Мы проигрываем девушке, которая просто играла лучше», — цитирует Возняцки Tennis365.



В данный момент датчанка располагается на 10-й строчке в мировом рейтинге WTA. В 2018 году Каролина провела 58 матчей, из которых выиграла 41. В её активе три завоёванных трофея.