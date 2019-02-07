Шаповалов взял верх над Гранольерсом и вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на турнире в Монпелье (Франция) под третьим номером, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он в двух партиях оказался сильнее испанца Марселя Гранольерса — 6:4, 7:6 (7:1).



Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету победителя 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Гранольерс отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками.



Следующим соперником Шаповалова станет либо француз Пьер-Юг Эрбер (7), либо белорусский теннисист Илья Ивашко.



Действующим победителем соревнований является французский теннисист Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.