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Шаповалов взял верх над Гранольерсом и вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье

Шаповалов взял верх над Гранольерсом и вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на турнире в Монпелье (Франция) под третьим номером, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он в двух партиях оказался сильнее испанца Марселя Гранольерса — 6:4, 7:6 (7:1).

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету победителя 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Гранольерс отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками.

Следующим соперником Шаповалова станет либо француз Пьер-Юг Эрбер (7), либо белорусский теннисист Илья Ивашко.

Действующим победителем соревнований является французский теннисист Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.

07 февраля 2019 года, четверг. 16:00 МСК
Монпелье. 2-й круг
Матч окончен
Марсель Гранольерс
111
Испания
Марсель Гранольерс
М. Гранольерс
0 : 2
Денис Шаповалов
25
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 2 3
           
4 6 1  
6 7 7  
           
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