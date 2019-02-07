Медведев в трёх сетах одолел Хасе и вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под третьим номером на турнире в Софии (Болгария), вышел в 1/4 финала соревнований. В матче второго раунда он в трёх партиях оказался сильнее голландца Робина Хасе — 5:7, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету победителя 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Хасе отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником 16-й ракетки мира станет словацкий теннисист Мартин Клижан.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее румынского теннисиста Мариуша Копила.