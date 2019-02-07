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Медведев в трёх сетах одолел Хасе и вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Медведев в трёх сетах одолел Хасе и вышел в четвертьфинал турнира в Софии
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под третьим номером на турнире в Софии (Болгария), вышел в 1/4 финала соревнований. В матче второго раунда он в трёх партиях оказался сильнее голландца Робина Хасе — 5:7, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету победителя 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Хасе отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником 16-й ракетки мира станет словацкий теннисист Мартин Клижан.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее румынского теннисиста Мариуша Копила.

07 февраля 2019 года, четверг. 16:00 МСК
София. 2-й круг
Матч окончен
Робин Хасе
54
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
1 : 2
Даниил Медведев
16
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
7 2 2
5 6 6
           
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