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Багдатис в Монпелье переиграл действующего победителя турнира Пуи

Багдатис в Монпелье переиграл действующего победителя турнира Пуи
Теннис / ATP

Во втором круге турнира в Монпелье (Франция) с призовым фондом более € 580 тыс. представитель Кипра Маркос Багдатис в трёх сетах одолел хозяина кортов Люку Пуи, получившего первый номер посева, со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 43 минуты.

33-летний теннисист выполнил 12 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Француз отметился 9 подачами навылет, допустил 7 двойных ошибок и сделал 4 брейка.

Следующим соперником Багдатиса станет Раду Албот из Молдавии, который ранее выбил из турнира латвийца Эрнеста Гулбиса.

Действующим победителем соревнований является Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.

07 февраля 2019 года, четверг. 22:45 МСК
Монпелье. 2-й круг
Матч окончен
Люка Пуи
17
Франция
Люка Пуи
Л. Пуи
1 : 2
Маркос Багдатис
128
Кипр
Маркос Багдатис
М. Багдатис
1 2 3
           
6 2 7 7 4
7 7 6 3 6
           
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