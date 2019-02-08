Багдатис в Монпелье переиграл действующего победителя турнира Пуи

Во втором круге турнира в Монпелье (Франция) с призовым фондом более € 580 тыс. представитель Кипра Маркос Багдатис в трёх сетах одолел хозяина кортов Люку Пуи, получившего первый номер посева, со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 43 минуты.

33-летний теннисист выполнил 12 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Француз отметился 9 подачами навылет, допустил 7 двойных ошибок и сделал 4 брейка.

Следующим соперником Багдатиса станет Раду Албот из Молдавии, который ранее выбил из турнира латвийца Эрнеста Гулбиса.

Действующим победителем соревнований является Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.