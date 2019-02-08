Сок из-за операции на пальце пропустит два месяца

Американский теннисист Джек Сок перенёс операцию на пальце. Ему потребовалось хирургическое вмешательство из-за повреждения сухожилий, которое спортсмен получил за пределами корта.

Уроженец Небраски пропустит минимум два месяца, сообщил в «Твиттере» журналист Парса Немати.

Сейчас 26-летний теннисист является 109-й ракеткой мира в одиночном разряде и второй — в парном разряде.

Сок — действующий чемпион двух парных «Шлемов». На Australian Open 2019 Джек в паре с Джеком Уитроу дошёл до третьего круга парного турнира, где они проиграли соотечественникам Райану Харрисону и Сэму Куэрри со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

Ранее американец рассказал, что он предпочитает добиваться серьёзных результатов в одиночном разряде, а не в парном.