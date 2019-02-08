Андерсон в 2019 году не сможет защитить титул в Нью-Йорке

Представитель ЮАР Кевин Андерсон из-за травмы правого локтя отказался от участия на турнире категории ATP 250 в Нью-Йорке с призовым фондом $ 694 995, который пройдёт с 11 по 17 февраля. Об этом информирует AP News.

Напомним, пятая ракетка мира в прошлом году выиграл соревнования в США. В финале 32-летний уроженец Йоханнесбурга обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1).

В текущем сезоне Андерсон провёл шесть матчей, из которых выиграл в пяти. После победы на турнире в Пуне (Индия) он уступил Фрэнсису Тиафо во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Также в Нью-Йорке из-за повреждения не сыграет австралиец Алекс де Минор. Первый номер посева достанется Джону Иснеру из США.