Касаткина: матч с Данией мог показаться лёгким, но было очень непросто

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над датчанкой Карен Баррицей со счётом 6:0, 6:4 в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации.

«Могло показаться, что матч получился лёгким. Но это было непросто. Когда играешь за свою страну, всегда ощущаешь дополнительное давление.

Я не знаю, с кем мы сыграем дальше. Но кто бы ни достался в соперники, это будет очень сложный матч. Все хотят выступать в Мировой группе", — цитирует Касаткину пресс-служба турнира.

Победа в матче с Данией гарантировала сборной России выход в стыковой матч за право участия в плей-офф Мировой группы II. В субботу, 9 февраля, россиянки сыграют с победителем подгруппы B.

Плей-офф Мировой группы II состоится в середине апреля.