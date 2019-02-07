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Сборная России всухую победила команду Дании в матче Кубка Федерации

Сборная России всухую победила команду Дании в матче Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова принесли сборной России третье очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с командой Дании.

Россиянки в двух партиях обыграли датчанок Карен Баррицу и Марию Йесперсен со счётом 6:2, 6:2. Матч продолжался всего 1 час 1 минуту. На счету победительниц 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Датский дуэт отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся брейк-пойнт.

Таким образом, россиянки уверенно обыграли датчанок со счётом 3-0. Ранее Дарья Касаткина обеспечила сборной России победу над сборной Дании и выход в плей-офф группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации.

В субботу, 9 февраля, россиянки сыграют с победителем подгруппы B. На данный момент лидерами квартета являются шведки, в активе которых две победы.

07 февраля 2019 года, четверг. 22:00 МСК
Кубок Федерации. Группа 1 — Европа/Африка. Турнир A. Подгруппа A
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
Россия
Маргарита Гаспарян
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
М. Гаспарян А. Потапова
2 : 0
Карен Баррица
Дания
Карен Баррица
Мария Йесперсен
Дания
Мария Йесперсен
К. Баррица М. Йесперсен
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
Россия досрочно вышла в плей-офф группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации
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