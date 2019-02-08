Берреттини обыграл Вердаско и сыграет в полуфинале турнира в Софии

В четвертьфинале турнира в Софии итальянец Маттео Берреттини одержал волевую победу над представителем Испании Фернандо Вердаско — 4:6, 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

22-летний уроженец Рима выполнил 8 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Вердаско 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Ранее теннисисты не встречались друг с другом.

Следующим соперником Берреттини станет Мартон Фучович из Венгрии, который прошёл в полуфинал в связи с отказом от борьбы испанца Роберто Баутиста-Агута.

Действующим победителем соревнований является боснийский теннисист Мирза Башич. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл румынского теннисиста Мариуша Копила.