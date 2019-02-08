Бердых выиграл тяжёлый матч с Краиновичем и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Чешский теннисист Томаш Бердых вышел в полуфинал соревнований в Монпелье (Франция), в трёх партиях обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича — 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 7:5.

Бердых не сумел подать на матч при счёте 5:4 во втором сете, а уже в третьей партии сумел уйти от поражения в момент, когда при аналогичном счёте подавал Краинович.

Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. На счету победителя встречи 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 3. Краинович отметился 12 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 2 брейками.



За выход в финал Бердых поспорит с победителем матча между канадцем Денисом Шаповаловым (3) и Пьером-Югом Эрбером (7) из Франции.



Действующим чемпионом турнира в Монпелье является хозяин местных кортов Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша соревнований оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.