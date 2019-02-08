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Бердых выиграл тяжёлый матч с Краиновичем и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Бердых выиграл тяжёлый матч с Краиновичем и вышел в полуфинал турнира в Монпелье
Теннис / ATP

Чешский теннисист Томаш Бердых вышел в полуфинал соревнований в Монпелье (Франция), в трёх партиях обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича — 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 7:5.

Бердых не сумел подать на матч при счёте 5:4 во втором сете, а уже в третьей партии сумел уйти от поражения в момент, когда при аналогичном счёте подавал Краинович.

Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. На счету победителя встречи 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 3. Краинович отметился 12 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 2 брейками.

За выход в финал Бердых поспорит с победителем матча между канадцем Денисом Шаповаловым (3) и Пьером-Югом Эрбером (7) из Франции.

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является хозяин местных кортов Люка Пуи, который в финале прошлогоднего розыгрыша соревнований оказался сильнее соотечественника Ришара Гаске.

08 февраля 2019 года, пятница. 16:10 МСК
Монпелье. 1/4 финала
Матч окончен
Томаш Бердых
79
Чехия
Томаш Бердых
Т. Бердых
2 : 1
Филип Краинович
72
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
7 7 6 5 7
6 3 7 7 5
           
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