Билеты на третий розыгрыш Кубка Лэйвера были распроданы за два часа

Небывалую активность проявили любители тенниса, пожелавшие стать зрителями третьего розыгрыша Кубка Лэйвера. Все обычные билеты на соревнования пробыли в продаже всего два часа, сообщает Tennis Life. На данный момент в продаже остались лишь билеты премиум-класса, чья стоимость варьируется в пределах от $ 6100 до $ 7700.



Напомним, третий розыгрыш соревнований пройдёт в Женеве (Швейцария). Турнир может стать одной из последних возможностей для швейцарских болельщиков увидеть в деле 37-летнего соотечественника Роджера Федерера.



Кубок Лэйвера — это выставочный командный турнир, в котором лучшие игроки мира делятся на команды Европы и Остального мира. Первый розыгрыш соревнований проходил в Праге (Чехия), второй — в Чикаго (США). Оба турнира завершились победами сборной Европы.