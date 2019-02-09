Медведев: в матче с Клижаном чувствовал себя комфортнее, чем накануне с Хасе

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над словаком Мартином Клижаном в четвертьфинальном матче соревнований категории ATP 250 в Софии (Болгария).

«Чувствовал себя гораздо комфортнее, чем было накануне, а победить удалось увереннее. Довольно сложным оказался лишь первый гейм, я заработал в нем солидное преимущество, но, к сожалению, не сумел его реализовать, а окончательный счёт мне нравится.

В целом на корте было довольно легко, рад, что продолжаю движение вперёд, что стал одним из четырёх теннисистов, которые претендуют на победу в турнире. Но чтобы выйти на решающий, финальный поединок, надо побеждать в субботу», — приводит слова Медведева ТАСС.

За выход в финал Медведев поспорит с французом Гаэлем Монфисом.