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Соболенко: у С. Уильямс позаимствовала бы спокойствие, наглость и уверенность

Соболенко: у С. Уильямс позаимствовала бы спокойствие, наглость и уверенность
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, льстит ли ей сравнение с американками Сереной и Винус Уильямс по силе ударов.

«Никогда не говорила, что Мария Шарапова — мой кумир. Просто в детстве мне нравилось смотреть, как она играет. Также мне всегда импонировал стиль Серены Уильямс и Вики Азаренко, их характеры.

Конечно, сравнение с сёстрами Уильямс по силе ударов очень приятно. Всё же Серена в лучшие годы была абсолютно непобедимой. Разве не может не радовать сравнение с такой спортсменкой?

Позаимствовала бы у Серены спокойствие, наглость и уверенность. Она умеет в нужный момент собраться, взять и забрать своё. У меня тоже есть эти качества, но они не так сильно развиты, как у Уильямс", — цитирует Соболенко «RT на русском».

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