Соболенко: не могу колко ответить Турсунову, делаю это редко и только про себя

Девятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отметила, что не может позволить себе резко высказаться в адрес тренера Дмитрия Турсунова.

«Когда мы с Дмитрием только начали работать, он мне очень многое объяснил в теннисе — немало тактических и психологических нюансов. Благодаря его работе я нахожусь так высоко в рейтинге.

Были ли случаи, когда после выходов Турсунова на корт я начинала играть хуже? Думаю, в большей степени всё зависит не от тренера, а от тебя — получается выполнять его установки или нет. Дмитрий говорит, что именно я делаю неправильно и как это исправить. Разумеется, бывали случаи, когда он выходил ко мне, а потом я сразу проигрывала гейм, но затем снова одерживала победу. Всякое бывает. В целом не сказала бы, что Турсунов горит желанием выбегать на корт. В основном я его вызываю, когда нуждаюсь в совете.

Именно Дмитрию не могу позволить себе ответить резко или колко. Делаю это только про себя, и то крайне редко. Какие слова ему адресую? Что-то из серии «отстань уже» или «отвали от меня».

Помню, как однажды я нервничала на корте по полной программе и не могла остановиться. Это произошло во втором круге турнира в Нью-Хейвене, встречалась с Дарьей Гавриловой и меня откровенно штормило. Хотелось рвать и метать, сломать все ракетки, раскидать мячи по корту. Абсолютно неадекватное поведение", — цитирует Соболенко «RT на русском».