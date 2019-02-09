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Вихлянцева принесла первое очко России в матче Кубка Федерации со Швецией

Вихлянцева принесла первое очко России в матче Кубка Федерации со Швецией
Теннис / Кубок Федерации

Наталья Вихлянцева принесла первое очко сборной России в финальном матче группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с командой Швеции. Вихлянцева в двух сетах нанесла поражение Юханне Ларссон со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Вихлянцева трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Ларссон ни одного эйса, 4 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка.

Во второй одиночной встрече Анастасия Павлюченкова сыграет с Ребеккой Петерсон, а завершит игровой день парный поединок Маргарита Гаспарян/Анастасия Потапова – Мирьям Бьёрклунд/Корнелия Листер.

Победитель матча Россия — Швеция сыграет в плей-офф Мировой группы II. Эти матчи состоятся в середине апреля.

09 февраля 2019 года, суббота. 19:25 МСК
Кубок Федерации. Группа 1 — Европа/Африка. Турнир A. Плей-офф
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
2 : 0
Юханна Ларссон
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 2 3
           
7 7 6  
6 1 2  
           
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