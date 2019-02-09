Павлюченкова вывела Россию в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова разгромила шведку Ребекку Петерсон со счётом 6:3, 6:2 в финальном матче группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации и вывела национальную сборную в плей-офф Мировой группы II.

Ранее Наталья Вихлянцева принесла первое очко сборной России, обыграв Юханну Ларссон со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Счёт в стыковом матче Россия — Швеция стал 2-0. Парный поединок, в котором позднее должны сыграть Маргарита Гаспарян/Анастасия Потапова и Мирьям Бьёрклунд/Корнелия Листер, турнирного значения уже не имеет.

Встреча Павлюченковой и Петерсон продолжалась 1 час 20 минут. Россиянка дважды подала навылет, допустила 2 ошибки на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Петерсон один эйс, 3 двойные ошибки и две упущенные возможности взять подачу соперницы.

Матчи плей-офф Мировой группы II пройдут 20–21 апреля. Соперник россиянок определится позднее — по итогам первого раунда Мировой группы II.