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Павлюченкова вывела Россию в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации

Павлюченкова вывела Россию в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова разгромила шведку Ребекку Петерсон со счётом 6:3, 6:2 в финальном матче группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации и вывела национальную сборную в плей-офф Мировой группы II.

Ранее Наталья Вихлянцева принесла первое очко сборной России, обыграв Юханну Ларссон со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Счёт в стыковом матче Россия — Швеция стал 2-0. Парный поединок, в котором позднее должны сыграть Маргарита Гаспарян/Анастасия Потапова и Мирьям Бьёрклунд/Корнелия Листер, турнирного значения уже не имеет.

Встреча Павлюченковой и Петерсон продолжалась 1 час 20 минут. Россиянка дважды подала навылет, допустила 2 ошибки на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Петерсон один эйс, 3 двойные ошибки и две упущенные возможности взять подачу соперницы.

Матчи плей-офф Мировой группы II пройдут 20–21 апреля. Соперник россиянок определится позднее — по итогам первого раунда Мировой группы II.

09 февраля 2019 года, суббота. 21:10 МСК
Кубок Федерации. Группа 1 — Европа/Африка. Турнир A. Плей-офф
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2 : 0
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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