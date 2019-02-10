Куэвас вышел в полуфинал турнира в Кордове, обыграв Бедене

Теннисист из Уругвая Пабло Куэвас вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Кордове. В четвертьфинальном матче Куэвас в двух сетах обыграл словенца Аляжа Бедене со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Матч продолжался 1 час 42 минуты. Куэвас 6 раз подал навылет, допустил 2 ошибки на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Бедене 4 эйса, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк.

Счёт в личном противостоянии 33-летнего Куэваса, занимающего 92-е место в рейтинге АТР, и 65-й ракетки мира, 29-летнего Бедене, стал 2-0 в пользу теннисиста из Уругвая. Впервые соперники встречались на «Ролан Гаррос» — 2018.

За выход в финал турнира категории ATP 250 в Кордове Куэвас сыграет с восьмым сеяным — аргентинцем Гидо Пельей.