Цонга: надеюсь, после победы в Монпелье продолжу играть на этом уровне

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями от победы на турнире в Монпелье. В финале домашних соревнований он в двух сетах уверенно обыграл соотечественника Пьера-Юга Эрбера, со счётом 6:4, 6:2.

«Я очень доволен тем, как я играл на этой неделе. Для меня это был удивительный момент, выиграть здесь, в Монпелье. Я приложил много усилий, чтобы вернуться, поэтому для меня это хорошая награда. Надеюсь, что смогу продолжить играть на этом уровне», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

Счёт в личном противостоянии 33-летнего Цонги и 27-летнего Эрбера стал 3-0 в пользу Жо-Вильфрида. В предыдущий раз соперники встречались в 2017 году на турнире в Монпелье.

Цонга завоевал 17-й титул в карьере и первый с 2017 года.