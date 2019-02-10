Медведев догнал Хачанова. Есть 4-й титул за 13 месяцев!

Стабильность Медведева

Даниил Медведев продолжает покорять турниры ATP. Россиянин в последние полгода вообще играет фактически без провалов. Да, можно посчитать относительной неудачей два ранних поражения от Борны Чорича (в третьем круге US Open и втором раунде «Мастерса» в Париже), но на всех остальных соревнованиях, начиная с победного Уинстон-Сейлема, Даниил выступал весьма достойно. В четвертьфинале Санкт-Петербурга он только на тай-брейке решающей партии уступил набравшему великолепную форму Доминику Тиму. В Токио Медведев завоевал титул, в Шанхае проиграл рано, но не кому-нибудь, а Роджеру Федереру. На Кубке Кремля Даниил в полуфинале проиграл дерби Карену Хачанову, а в Базеле на аналогичной стадии снова потерпел поражение от Роджера. Этот сезон Медведев начал с финала Брисбена, где в трёх сетах уступил Кею Нисикори, и 4-го круга Australian Open, в котором он дал бой Новаку Джоковичу. Затем Даниил помог сборной России победить команду Швейцарии в Кубке Дэвиса, а теперь завоевал четвёртый титул ATP в карьере, выиграв 250-ник в Софии.

Медведев начал год с трёх побед над бывшими игроками топ-5 Даниил Медведев прошёл через непростую сетку Брисбена до финала, где в борьбе уступил Кею Нисикори, взявшему реванш за поражение в Токио.

Турнир собрал хороший состав, но не все высокорейтинговые участники были в оптимальной форме. Получивший первый номер посева Хачанов проиграл свой стартовый матч Маттео Берреттини. Карен блестяще завершил прошлый сезон, победив сначала на Кубке Кремля, а затем на парижском «Мастерсе», но старт нового сезона даётся ему непросто. Будем надеяться, что в ближайшее время он разыграется – в конце концов, без спадов и неудачных серий не обходится практически никто. Роберто Баутиста-Агут, который, напротив, блестяще начал сезон, выиграл в Софии один матч, а затем снялся из-за болезни.

Нового этапа противостояния с Циципасом не получилось

Если бы теннис был шоу вроде рестлинга, то можно было бы неплохо раскрутить противостояние Медведева и Стефаноса Циципаса. Перепалка между ними в первом круге «Мастерса» в Майами-2018 и последующие истории вроде блокировок Стефаносом Даниила в соцсетях сделали их поединки более принципиальными, а счёт личных встреч – 3-0 в пользу россиянина – должен подзадоривать грека с русскими корнями брать реванш, тем более что ещё совсем недавно Циципаса считали гораздо более перспективным игроком, чем Медведева. Правда, в рейтинге Стефанос стоит выше, а ещё в его активе полуфинал Australian Open, зато титулов у Даниила больше. К тому же по игре, которую россиянин показывает в начале этого сезона, можно предположить, что при более удачной жеребьёвке он тоже мог бороться в Мельбурне за полуфинал – но победить на том турнире Джоковича было почти нереально.

Так или иначе, четвёртой встречи Медведева и Циципаса за год пока не получилось. В четвертьфинале Стефанос уступил Гаэлю Монфису, который, видимо, вдохновлён романом с Элиной Свитолиной и провёл в Софии несколько отличных матчей. Именно с французом Даниил встретился в полуфинале, победив перед этим Робина Хасе и Мартина Клижана. И их поединок показал, что, во-первых, Медведев действительно здорово готов и к этому турниру, а во-вторых, что от перепадов настроения, сказывающихся на уровне игры, Монфис всё равно не избавился. До счёта 2:6, 1:4 Гаэль проводил свой худший матч за неделю, и вдобавок раз за разом пытался переиграть Даниила в перестрелках слева налево на задней линии. Джоковичу на Australian Open удалось превзойти Медведева в затяжных розыгрышах, но ни у одного другого теннисиста в этом году преимущества в таких перестрелках с Даниилом не было. Безнадёжно проигрывая, Гаэль «включил» немного своего волшебства, и если один гейм с брейк-пойнтов Медведев спас, то затем Монфис сделал брейк под ноль. Тем не менее, со второй попытки россиянин подал на матч – 6:2, 6:4.

Победа в финале на классе

Соперником Даниила в финале стал чемпион Женевы-2018 Мартон Фучович. Кстати, полтора года назад он фактически в одиночку не пустил сборную России в Мировую группу Кубка Дэвиса, когда наша команда играла плей-офф в Венгрии. Сначала Мартон в пяти сетах победил Андрея Рублёва, затем вместе с Аттилой Балажем выиграл парный матч у Медведева и Константина Кравчука, а в третий игровой день взял верх над Кареном Хачановым. Таким образом, россияне упустили возможность в последний раз выступить в Мировой группе Кубка Дэвиса в её классическом формате.

В одиночном разряде Медведев и Фучович до этого финала встречались дважды, и оба раза Даниил брал верх. Правда, поединок в Портороже в официальной статистике не фигурирует, поскольку это турнир серии «челленджер». Там Даниил победил Мартона в 2016 году, а в 2018-м одолел его на старте грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. На этот раз россиянин сразу захватил инициативу, и венгру приходилось спасать почти каждый гейм на подаче с брейк-пойнтов. Надолго ему запаса прочности не хватило – при счёте 3:3 Медведев сделал брейк под ноль. Правда, следом Даниил провалил гейм на своей подаче, но тут же собрался и ещё раз взял подачу Мартона, завершив партию в свою пользу. Во втором сете россиянин быстро повёл с брейком, и там сложности у него возникли лишь раз, но гейм с двух брейк-пойнтов он спас. Напоследок венгр провалил свою подачу, и Медведев сделал ещё один брейк под ноль!

Через неделю Даниил может дебютировать в топ-15

Таким образом, Даниил завоевал четвёртый трофей за год с небольшим и полностью компенсировал очки за пропуск Сиднея, где не стал защищать прошлогодний титул. Такое решение было вполне логичным с учётом проведённых матчей в Брисбене и предстоявшего Открытого чемпионата Австралии. На позиции Медведева в рейтинге победа в Софии не сказалась (он остаётся 16-м), но теперь россиянин подтянулся к Фабио Фоньини и Милошу Раоничу и вполне может обогнать их уже на следующей неделе. Даниил, как и Милош, сыграет на соревнованиях ATP 500 в Роттердаме, а Фабио отправится на грунтовый турнир в Буэнос-Айрес. В Нидерландах выступят также Кей Нисикори, Карен Хачанов, Стефанос Циципас и многие другие теннисисты. Кстати, в четвертьфинале Медведев может встретиться с Хачановым (или с Жо-Вильфридом Цонгой), а в полуфинале – с Циципасом либо Монфисом.