Фучович: Медведев очень прибавил и имеет потенциал, чтобы войти в топ-10

Венгерский теннисист Мартон Фучович прокомментировал финальный матч соревнований в Софии (Болгария), в котором он уступил представителю России Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 3:6.



«Даниил – очень сложный соперник. Он очень прибавил в последнее время, и у него есть потенциал, чтобы войти в десятку мирового рейтинга. В финале он хорошо подавал и очень стабильно играл на задней линии, не допускал много простых ошибок. Тем не менее я провёл одну из лучших недель в своей карьере и рад вернуться в топ-40», — цитирует Фучовича официальный сайт ATP.



Ранее завоевание своего четвёртого трофея в карьере прокомментировал Медведев. До этого россиянин выигрывал соревнования в Сиднее, Уинстон-Сейлеме и Токио.

Медведев завоевал первый титул в сезоне-2019, выиграв турнир в Софии