Медведев: перед матчем с Фучовичем я чувствовал давление и много нервничал

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на турнире в Софии, которая стала для него первой в сезоне-2019. В финальном матче он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:3.

«Я чувствовал давление и много нервничал, поэтому очень рад, что мне удалось завоевать титул. Мартон играл хорошо и совершал отличные удары, поэтому мне нужно было выкладываться в каждом моменте матча, и именно это я и сделал», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Счёт в личном противостоянии Медведева и Фучовича стал 2-0 в пользу россиянина. Впервые они встретились в 2018 году на «Мастерсе» в Монте-Карло.



22-летний Медведев завоевал четвёртый титул в карьере. Россиянин второй раз в текущем сезоне играл в финале турнира АТР. В Брисбене Даниил уступил японцу Кею Нисикори — 4:6, 6:3, 2:6.

