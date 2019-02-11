Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Медведев: перед матчем с Фучовичем я чувствовал давление и много нервничал

Медведев: перед матчем с Фучовичем я чувствовал давление и много нервничал
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на турнире в Софии, которая стала для него первой в сезоне-2019. В финальном матче он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:3.

«Я чувствовал давление и много нервничал, поэтому очень рад, что мне удалось завоевать титул. Мартон играл хорошо и совершал отличные удары, поэтому мне нужно было выкладываться в каждом моменте матча, и именно это я и сделал», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Счёт в личном противостоянии Медведева и Фучовича стал 2-0 в пользу россиянина. Впервые они встретились в 2018 году на «Мастерсе» в Монте-Карло.

22-летний Медведев завоевал четвёртый титул в карьере. Россиянин второй раз в текущем сезоне играл в финале турнира АТР. В Брисбене Даниил уступил японцу Кею Нисикори — 4:6, 6:3, 2:6.

Медведев догнал Хачанова. Есть 4-й титул за 13 месяцев!
Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент