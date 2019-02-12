Стрыцова вышла во второй круг турнира в Дохе

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла во второй круг турнира в Дохе (Катар) с призовым фондом $ 916 131. На старте соревнований она в двух партиях разгромила представительницу Омана Фатму Аль-Набхани, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Барбора ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Стрыцова поспорит с победительницей поединка Анна Блинкова (Россия, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 7).

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.