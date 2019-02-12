Блинкова сыграет с Севастовой в первом круге турнира в Дохе

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке женского турнира в Дохе (Катар). В частности, россиянка Анна Блинкова (Q) в первом круге сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, посеянной под седьмым номером.

Доха. Женщины. Распределение победительниц квалификации и «лаки-лузеров»

Полона Херцог (Словения, LL) — Элисон Риске (США, LL).

Айла Томлянович (Австралия, Q) — Юлия Гёргес (Германия, 9).

Каролина Мухова (Чехия, Q) — Каролина Возняцки (Дания, 6).

Анна Блинкова (Россия, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 7).

Чжу Линь (Китай, Q) — Анетт Контавейт (Эстония).

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.