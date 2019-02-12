Андерсон снялся со второго турнира подряд из-за проблем с локтем

Представитель ЮАР Кевин Андерсон из-за травмы правого локтя отказался от участия на турнире категории ATP 250 в Делрэй-Бич с призовым фондом $ 556 010, который пройдёт с 19 по 25 февраля. Об этом информирует теннисный журналист Михал Самульски в своём «твиттере».



Интересно, что в прошлом сезоне Андерсон также снялся с соревнований в Делрэй-Бич за несколько дней до его старта. Действующим победителем DelrayBeach Open является американец Фрэнсис Тиафо.



В текущем сезоне Андерсон провёл шесть матчей, из которых выиграл в пяти. После победы на турнире в Пуне (Индия) он уступил Фрэнсису Тиафо во втором круге Открытого чемпионата Австралии.



Напомним, что именно на турнире в Делрэй-Бич первые матчи после трещины в коленной чашечке должен сыграть аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

Андерсон в 2019 году не сможет защитить титул в Нью-Йорке