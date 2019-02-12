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Вавринка — о победе над Пэром: было непросто играть против хорошего друга

Вавринка — о победе над Пэром: было непросто играть против хорошего друга
Теннис / ATP

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Роттердаме (Нидерланды). В двух партиях он обыграл представителя Франции Бенуа Пэра — 7:6 (7:4), 6:1.

«Было непросто играть против хорошего друга. Тем не менее мы провели несколько хороших розыгрышей, а победа в первом сете стала ключевой. Вторую партию я провёл значительно увереннее. Возвращение в Роттердам — ​​это здорово. Здесь отличная атмосфера, а директор турнира Рихард Крайчек проделывает большую работу, чтобы продолжать улучшать турнир.

В целом я чувствую себя хорошо. У меня было хорошее межсезонье, и я сумел вернуть свою форму. Теперь мне нужны матчи, чтобы укрепить свою уверенность, но я должен быть терпеливым в этом плане. Позади долгий год, на протяжении которого я усердно работал над собой, но сейчас я доволен результатами, так как играю достаточно хорошо», — цитирует Вавринку официальный сайт ATP.

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