Хачанов: я всегда хочу большего, хочу прогрессировать день за днём

Первая ракетка России Карен Хачанов поделился своим подходом к игре и подготовке к соревнованиям.



«Конечно ты всегда хочешь большего, но никогда не знаешь, сможешь ли победить, даже отдаваясь на все сто процентов. Тем не менее я всегда стараюсь подготовиться к каждой неделе таким образом, чтобы быть готовым на максимум.



Если это не работает, я возвращаюсь на тренировки и продолжаю работать. Впрочем, даже не играя так хорошо, как хочется, ты должен пытаться выиграть матчи. В общем-то я всегда хочу большего, прогрессировать день за днём, становиться лучшим игроком и личностью», — отметил Хачанов в интервью каналу «ATP Tour» в YouTube.



В данный момент 11-я ракетка мира выступает на соревнованиях в Роттердаме, где получил второй номер посева.

Хачанов стал лицом Rolex