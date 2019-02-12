Монфис переиграл Гоффена на старте турнира в Роттердаме

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды). 33-я ракетка мира в двух партиях обыграл бельгийца Давида Гоффена, посеянного на турнире под восьмым номером, со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. На счету победителя 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Гоффен отметился 2 подачами навылет и оформил 3 брейка. Двойных ошибок бельгиец не допускал.

В следующем раунде Монфис встретится с итальянцем Андреасом Сеппи.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.