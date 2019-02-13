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Феррер победил Жазири на старте турнира в Буэнос-Айресе

Феррер победил Жазири на старте турнира в Буэнос-Айресе
Теннис / ATP

Испанский теннисист Давид Феррер, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), вышел во второй круг, обыграв представителя Туниса Малека Жазири (8) со счётом 7:6 (15:13), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Давид 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Феррер поспорит с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом.

Буэнос-Айрес. Мужчины. Первый круг
Роберто Карбальес-Банэа (Испания) — Таро Дэниэл (Япония) — 6:1, 6:0.
Аляж Бедене (Словения) — Гидо Андреосси (Аргентина) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:2.
Гидо Пелья (Аргентина) — Франсиско Серундоло (Аргентина, WC) — 3:6, 6:4, 6:1.
Хауме Мунар (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:2, 2:6, 6:1.
Жоау Соуза (Португалия, 5) — Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:3, 6:4.

13 февраля 2019 года, среда. 02:30 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Давид Феррер
149
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
2 : 0
Малек Жазири
44
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
1 2 3
           
7 15 6  
6 13 3  
           
12 февраля 2019 года, вторник. 20:40 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
119
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
2 : 0
Таро Дэниэл
73
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 2 3
           
6 6  
1 0  
           
12 февраля 2019 года, вторник. 22:00 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Гидо Андреосси
74
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
1 : 2
Аляж Бедене
57
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
1 2 3
           
6 6 5 2
1 7 7 6
           
12 февраля 2019 года, вторник. 22:10 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
1 : 2
Гидо Пелья
50
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
6 4 1
3 6 6
           
12 февраля 2019 года, вторник. 22:55 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
77
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
2 : 1
Федерико Дельбонис
64
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 2 3
           
6 2 6
2 6 1
           
13 февраля 2019 года, среда. 01:20 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Хуан-Игнасио Лондеро
69
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
0 : 2
Жоау Соуза
41
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
Шестой сеяный Джарри проиграл в первом круге турнира в Буэнос-Айресе
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