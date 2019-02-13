Феррер победил Жазири на старте турнира в Буэнос-Айресе

Испанский теннисист Давид Феррер, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), вышел во второй круг, обыграв представителя Туниса Малека Жазири (8) со счётом 7:6 (15:13), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Давид 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Феррер поспорит с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом.

Буэнос-Айрес. Мужчины. Первый круг

Роберто Карбальес-Банэа (Испания) — Таро Дэниэл (Япония) — 6:1, 6:0.

Аляж Бедене (Словения) — Гидо Андреосси (Аргентина) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Гидо Пелья (Аргентина) — Франсиско Серундоло (Аргентина, WC) — 3:6, 6:4, 6:1.

Хауме Мунар (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:2, 2:6, 6:1.

Жоау Соуза (Португалия, 5) — Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:3, 6:4.