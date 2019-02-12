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Шестой сеяный Джарри проиграл в первом круге турнира в Буэнос-Айресе

Шестой сеяный Джарри проиграл в первом круге турнира в Буэнос-Айресе
Теннис / ATP

Чилийский теннисист Николас Джарри, посеянный на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) под шестым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он проиграл итальянцу Лоренцо Сонего, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.

Николас трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Сонего поспорит с победителем поединка Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Таро Дэниэл (Япония).

Буэнос-Айрес. Мужчины. Первый круг
Максимильян Мартерер (Германия) — Факундо Багнис (Аргентина, Q) — 6:4, 6:2.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Рожериу Дутра ди Силва (Бразилия, Q) — 6:3, 6:4.
Кристьян Гарин (Чили) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) — 3:6, 7:5, 6:3.

11 февраля 2019 года, понедельник. 20:50 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Николас Джарри
47
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
1 : 2
Лоренцо Сонего
109
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1 2 3
           
7 7 4 3
6 3 6 6
           
11 февраля 2019 года, понедельник. 23:30 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Факундо Багнис
148
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис
0 : 2
Максимильян Мартерер
85
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
11 февраля 2019 года, понедельник. 23:35 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Альберт Рамос-Виньолас
96
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
2 : 0
Рожериу Дутра да Силва
138
Бразилия
Рожериу Дутра да Силва
Р. Дутра да Силва
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
12 февраля 2019 года, вторник. 03:00 МСК
Буэнос-Айрес. 1-й круг
Матч окончен
Кристьян Гарин
93
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
2 : 1
Феликс Оже-Альяссим
103
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
3 7 6
6 5 3
           
Феррер и Оже-Альяссим получили «уайлд-кард» на турнир в Буэнос-Айрес
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