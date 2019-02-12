Шестой сеяный Джарри проиграл в первом круге турнира в Буэнос-Айресе

Чилийский теннисист Николас Джарри, посеянный на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) под шестым номером, не сумел пробиться во второй круг. На старте соревнований он проиграл итальянцу Лоренцо Сонего, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.

Николас трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Сонего поспорит с победителем поединка Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Таро Дэниэл (Япония).

Буэнос-Айрес. Мужчины. Первый круг

Максимильян Мартерер (Германия) — Факундо Багнис (Аргентина, Q) — 6:4, 6:2.

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Рожериу Дутра ди Силва (Бразилия, Q) — 6:3, 6:4.

Кристьян Гарин (Чили) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) — 3:6, 7:5, 6:3.