Куэрри, Гарсия-Лопес и Харрисон вышли во второй круг турнира в Нью-Йорке

Американец Сэм Куэрри, посеянный на турнире в Нью-Йорке (США) под шестым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Сэм 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Куэрри поспорит с победителем матча Иво Карлович (Хорватия) — Раду Албот (Молдавия).
Нью-Йорк. Мужчины. Первый круг
Кристофер Юбэнкс (США, Q) — Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) — 6:4, 7:6 (7:4).
Джейсон Джунг (Китайский Тайбэй) — Рамкумар Раманатан (Индия, Q) — 6:3, 3:6 6:1.
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (8:6), 6:3.
Райан Харрисон (США) — Петер Полански (Канада) — 6:3, 6:4.
Брейден Шнур (Канада, Q) — Джек Минджи Лин (Канада, WC) — 6:1, 6:3.
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