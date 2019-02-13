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Куэрри, Гарсия-Лопес и Харрисон вышли во второй круг турнира в Нью-Йорке

Куэрри, Гарсия-Лопес и Харрисон вышли во второй круг турнира в Нью-Йорке
Теннис / ATP

Американец Сэм Куэрри, посеянный на турнире в Нью-Йорке (США) под шестым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Сэм 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Куэрри поспорит с победителем матча Иво Карлович (Хорватия) — Раду Албот (Молдавия).

Нью-Йорк. Мужчины. Первый круг
Кристофер Юбэнкс (США, Q) — Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) — 6:4, 7:6 (7:4).
Джейсон Джунг (Китайский Тайбэй) — Рамкумар Раманатан (Индия, Q) — 6:3, 3:6 6:1.
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (8:6), 6:3.
Райан Харрисон (США) — Петер Полански (Канада) — 6:3, 6:4.
Брейден Шнур (Канада, Q) — Джек Минджи Лин (Канада, WC) — 6:1, 6:3.

13 февраля 2019 года, среда. 05:15 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Сэм Куэрри
49
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
2 : 0
Ллойд Джордж Харрис
98
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 2  
           
12 февраля 2019 года, вторник. 19:10 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Адриан Менендес-Масейрас
121
Испания
Адриан Менендес-Масейрас
А. Менендес-Масейрас
0 : 2
Кристофер Юбэнкс
166
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
1 2 3
           
4 6 4  
6 7 7  
           
12 февраля 2019 года, вторник. 21:00 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Рамкумар Раманатан
128
Индия
Рамкумар Раманатан
Р. Раманатан
1 : 2
Джейсон Джунг
143
Китайский Тайбэй
Джейсон Джунг
Д. Джунг
1 2 3
           
3 6 1
6 3 6
           
12 февраля 2019 года, вторник. 21:25 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Гильермо Гарсия-Лопес
102
Испания
Гильермо Гарсия-Лопес
Г. Гарсия-Лопес
2 : 0
Алексей Попырин
123
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
1 2 3
           
7 8 6  
6 6 3  
           
12 февраля 2019 года, вторник. 23:00 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Петер Полански
118
Канада
Петер Полански
П. Полански
0 : 2
Райан Харрисон
92
США
Райан Харрисон
Р. Харрисон
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
13 февраля 2019 года, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Брейден Шнур
154
Канада
Брейден Шнур
Б. Шнур
2 : 0
Джек Минджи Лин
Канада
Джек Минджи Лин
Д. Лин
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
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