Грожан: Федерер, Надаль и Джокович — инопланетяне

Экс четвёртая ракетка мира из Франции Себастьян Грожан прокомментировал доминирование серба Новака Джоковича в туре и отношение к этому двух других лидеров большого тенниса — испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.



«Когда какой-то парень доминирует в туре, как это делает Новак, нужно просто восхищаться и уважать его. Нужно хвалить его так, как это делают Роджер и Рафа. Они — исключительны. Вся их троица — инопланетяне», — цитирует Грожана L'Equipe.



31-летний Джокович выиграл последние три турнира «Большого шлема». На минувшем Открытом чемпионате Австралии он проиграл лишь два сета, в финале уверенно обыграв Надаля — 6:3, 6:2, 6:3.