Вице-президент ATP: Медведев, Хачанов или Циципас однажды станет первой ракеткой

Вице-президент ATP Дэвид Мэйсси высоко оценил перспективы российских теннисистов Карена Хачанова и Даниила Медведева, а также их греческого коллеги Стефаноса Циципаса.



«Думаю, что когда мы смотрим на Медведева, Хачанова и Циципаса, то видим будущее в нашем виде спорта.



Эти молодые игроки уже очень хороши. Они уже входят в топ-15, что по-своему феноменально. Я думаю, рано или поздно кто-то из них станет первой ракеткой мира. Ждать осталось недолго», — цитирует Мэйсси Tennis World USA.



На сегодня 22-летний Хачанов занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге АТР, 23-летний Медведев — 16-й. 20-летний Циципас, игравший в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2019, является 12-й ракеткой мира.

Медведев догнал Хачанова. Есть 4-й титул за 13 месяцев! Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.