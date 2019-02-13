Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, обыграв Сеппи

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Роттердаме. В матче второго круга соревнований Монфис в трёх сетах обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 36 минут. Монфис 11 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Сеппи не подал ни одного эйса, ни разу не ошибся на подаче и 2 раза взял подачу соперника.

Монфис в четвёртый раз обыграл Сеппи в шести официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 4-2 в пользу француза.

Соперник Монфиса в матче за выход в полуфинал турнира категории ATP 500 в Роттердаме определится позднее.

Призовой фонд соревнований составляет более двух миллионов евро.