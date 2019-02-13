Гёргес одолела Риске и сразится с Халеп в четвертьфинале турнира в Дохе

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Дохе. В матче второго круга соревнований девятая сеяная Гёргес в трёх сетах обыграла «лаки лузера» из США Элисон Риске со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Гёргес 12 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Риске дважды подала навылет, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала два брейка.

Счёт в личном противостоянии соперниц стал 2-0 в пользу Гёргес.

За выход в полуфинал турнира категории Premier в Дохе Гёргес сыграет с первой сеяной румынкой Симоной Халеп, за 1 час 19 минут обыгравшей украинку Лесю Цуренко со счётом 6:2, 6:3.

Призовой фонд соревнований составляет $ 916 131.