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Гёргес одолела Риске и сразится с Халеп в четвертьфинале турнира в Дохе

Гёргес одолела Риске и сразится с Халеп в четвертьфинале турнира в Дохе
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Дохе. В матче второго круга соревнований девятая сеяная Гёргес в трёх сетах обыграла «лаки лузера» из США Элисон Риске со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Гёргес 12 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Риске дважды подала навылет, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала два брейка.

Счёт в личном противостоянии соперниц стал 2-0 в пользу Гёргес.

За выход в полуфинал турнира категории Premier в Дохе Гёргес сыграет с первой сеяной румынкой Симоной Халеп, за 1 час 19 минут обыгравшей украинку Лесю Цуренко со счётом 6:2, 6:3.

Призовой фонд соревнований составляет $ 916 131.

13 февраля 2019 года, среда. 17:45 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Элисон Риске
52
США
Элисон Риске
Э. Риске
1 : 2
Юлия Гёргес
16
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
1 7 7 4
6 6 5 6
           
13 февраля 2019 года, среда. 19:00 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Леся Цуренко
24
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
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