Гёргес одолела Риске и сразится с Халеп в четвертьфинале турнира в Дохе

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Дохе. В матче второго круга соревнований девятая сеяная Гёргес в трёх сетах обыграла «лаки лузера» из США Элисон Риске со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Гёргес 12 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Риске дважды подала навылет, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала два брейка.
Счёт в личном противостоянии соперниц стал 2-0 в пользу Гёргес.
За выход в полуфинал турнира категории Premier в Дохе Гёргес сыграет с первой сеяной румынкой Симоной Халеп, за 1 час 19 минут обыгравшей украинку Лесю Цуренко со счётом 6:2, 6:3.
Призовой фонд соревнований составляет $ 916 131.
13 февраля 2019 года, среда. 17:45 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
52
Элисон Риске
Э. Риске
1 : 2
16
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
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