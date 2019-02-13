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Истомин и Албот вышли во второй круг турнира в Нью-Йорке

Истомин и Албот вышли во второй круг турнира в Нью-Йорке
Теннис / ATP

Теннисист из Узбекистана Денис Истомин вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке. В стартовом матче Истомин в трёх сетах нанёс поражение американцу Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 38 минут. Истомин 7 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. На счету Макдональда 3 эйса, 2 ошибки на подаче и один реализованный брейк. Соперники впервые встретились в официальных матчах. За выход в четвертьфинал Истомин сыграет с американцем Райлли Опелка.

В другом матче первого круга хорват Иво Карлович и Раду Албот из Молдавии сыграли три тай-брейка, победу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:6 97:5) одержал Албот. За 2 часа 18 минут встречи соперники не сделали ни одного брейка, а Карлович подал 37 эйсов. Во втором круге Албот сыграет с шестым сеяным американцем Сэмом Куэрри.

13 февраля 2019 года, среда. 19:00 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Денис Истомин
106
Узбекистан
Денис Истомин
Д. Истомин
2 : 1
Маккензи Макдональд
82
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
1 2 3
           
4 6 6
6 2 3
           
13 февраля 2019 года, среда. 19:00 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Иво Карлович
81
Хорватия
Иво Карлович
И. Карлович
1 : 2
Раду Албот
79
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 2 3
           
7 7 6 4 6 5
6 4 7 7 7 7
           
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