Истомин и Албот вышли во второй круг турнира в Нью-Йорке

Теннисист из Узбекистана Денис Истомин вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке. В стартовом матче Истомин в трёх сетах нанёс поражение американцу Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 38 минут. Истомин 7 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. На счету Макдональда 3 эйса, 2 ошибки на подаче и один реализованный брейк. Соперники впервые встретились в официальных матчах. За выход в четвертьфинал Истомин сыграет с американцем Райлли Опелка.

В другом матче первого круга хорват Иво Карлович и Раду Албот из Молдавии сыграли три тай-брейка, победу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:6 97:5) одержал Албот. За 2 часа 18 минут встречи соперники не сделали ни одного брейка, а Карлович подал 37 эйсов. Во втором круге Албот сыграет с шестым сеяным американцем Сэмом Куэрри.