Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, обыграв Раонича

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал турнира категории ATP500 в Роттердаме. В матче второго круга соревнований Вавринка в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл четвёртого сеяного, канадца Милоша Раонича. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Вавринка 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из двух. На счету Раонича 15 эйсов, 3 ошибки на подаче и упущенная возможность взять одну подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 5-3 в пользу Вавринки, который предыдущий раз выигрывал у Раонича на этом же турнире в 2015 году. Позднее соперники трижды встречались на турнирах «Большого шлема» и победу трижды праздновал Раонич.

За выход в полуфинал Вавринка сыграет с победителем встречи между чехом Томашем Бердыхом (WC) и Денисом Шаповаловым из Канады (10).