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Шаповалов победил Бердыха и сыграет с Вавринкой на турнире в Роттердаме

Шаповалов победил Бердыха и сыграет с Вавринкой на турнире в Роттердаме
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на турнире в Роттердаме (Нидерланды) под 10-м номером, вышел в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях обыграл представителя Чехии Томаша Бердыха, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Денис 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Шаповалов поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой (WC).

Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.

13 февраля 2019 года, среда. 23:00 МСК
Роттердам. 2-й круг
Матч окончен
Томаш Бердых
59
Чехия
Томаш Бердых
Т. Бердых
0 : 2
Денис Шаповалов
25
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, обыграв Раонича
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