Шаповалов победил Бердыха и сыграет с Вавринкой на турнире в Роттердаме

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на турнире в Роттердаме (Нидерланды) под 10-м номером, вышел в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях обыграл представителя Чехии Томаша Бердыха, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Денис 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Шаповалов поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой (WC).

Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.