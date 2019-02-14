Шаповалов победил Бердыха и сыграет с Вавринкой на турнире в Роттердаме

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на турнире в Роттердаме (Нидерланды) под 10-м номером, вышел в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях обыграл представителя Чехии Томаша Бердыха, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.
Денис 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований Шаповалов поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой (WC).
Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.
13 февраля 2019 года, среда. 23:00 МСК
Роттердам. 2-й круг
Матч окончен
59
Томаш Бердых
Т. Бердых
0 : 2
25
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, обыграв Раонича