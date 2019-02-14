27 эйсов помогли Иснеру обыграть Томича на турнире в Нью-Йорке, Джонсон выбыл

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Нью-Йорке (США) под первым номером, вышел в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях обыграл представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Лидер посева 27 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Иснер поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, получившим седьмой номер посева.

Нью-Йорк. Мужчины. Второй круг

Брейден Шнур (Канада, Q) — Стив Джонсон (США, 3) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

Турнир в Нью-Йорке завершится 17 февраля.

