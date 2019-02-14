Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

27 эйсов помогли Иснеру обыграть Томича на турнире в Нью-Йорке, Джонсон выбыл

27 эйсов помогли Иснеру обыграть Томича на турнире в Нью-Йорке, Джонсон выбыл
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Нью-Йорке (США) под первым номером, вышел в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях обыграл представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Лидер посева 27 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Иснер поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, получившим седьмой номер посева.

Нью-Йорк. Мужчины. Второй круг
Брейден Шнур (Канада, Q) — Стив Джонсон (США, 3) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

Турнир в Нью-Йорке завершится 17 февраля.

14 февраля 2019 года, четверг. 03:55 МСК
Нью-Йорк. 2-й круг
Матч окончен
Джон Иснер
9
США
Джон Иснер
Д. Иснер
2 : 0
Бернард Томич
87
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
1 2 3
           
7 9 6  
6 7 4  
           
14 февраля 2019 года, четверг. 05:30 МСК
Нью-Йорк. 2-й круг
Матч окончен
Брейден Шнур
154
Канада
Брейден Шнур
Б. Шнур
2 : 1
Стив Джонсон
34
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
1 2 3
           
6 4 7 7
4 6 6 4
           
Лоренци и Томпсон вышли в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент