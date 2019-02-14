27 эйсов помогли Иснеру обыграть Томича на турнире в Нью-Йорке, Джонсон выбыл

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Нью-Йорке (США) под первым номером, вышел в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях обыграл представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Лидер посева 27 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований Иснер поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, получившим седьмой номер посева.
Нью-Йорк. Мужчины. Второй круг
Брейден Шнур (Канада, Q) — Стив Джонсон (США, 3) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).
Турнир в Нью-Йорке завершится 17 февраля.
14 февраля 2019 года, четверг. 03:55 МСК
Нью-Йорк. 2-й круг
Матч окончен
9
Джон Иснер
Д. Иснер
2 : 0
87
Бернард Томич
Б. Томич
|1
|2
|3
|
|7 9
|6
|
|6 7
|4
14 февраля 2019 года, четверг. 05:30 МСК
Нью-Йорк. 2-й круг
Матч окончен
154
Брейден Шнур
Б. Шнур
2 : 1
34
Стив Джонсон
С. Джонсон
|1
|2
|3
|
|6
|4
|7 7
|
|4
|6
|6 4
Лоренци и Томпсон вышли в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке