Монфис: пытался отодвинуть Сеппи подальше от задней линии за счёт агрессии

Француз Гаэль Монфис прокомментировал выход в четвертьфинал соревнований в Роттердаме (Нидерланды). В трёх партиях он обыграл представителя Италии Андреаса Сеппи — 4:6, 6:1, 6:3.



«Сегодня я показал очень агрессивный теннис. Я продолжал давление на Андреаса весь матч, и в начале второй партии он немного просел, потеряв свою подачу.

После проигранного сета я всеми силами пытался полностью вернуть свою игру, попытаться взять под контроль игру на задней линии и отодвинуть соперника подальше от неё. В конце концов я справился, чему и рад», — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.



За выход в полуфинал соревнований Гаэль поспорит с победителем пары Михаил Кукушкин (Казахстан) — Дамир Джумхур (Босния).