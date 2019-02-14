Медведев обыграл Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев (5) вышел в четвертьфинал соревнований в Роттердаме (Нидерланды). В двух партиях он обыграл представителя Испании Фернандо Вердаско — 6:2, 7:5.



Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. На счету победителя встречи 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Вердаско отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и оформил 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Медведев поспорит с победителем пары Талоон Грикспур (Нидерланды) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция).



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.