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Медведев обыграл Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Медведев обыграл Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (5) вышел в четвертьфинал соревнований в Роттердаме (Нидерланды). В двух партиях он обыграл представителя Испании Фернандо Вердаско — 6:2, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. На счету победителя встречи 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Вердаско отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и оформил 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Медведев поспорит с победителем пары Талоон Грикспур (Нидерланды) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

14 февраля 2019 года, четверг. 15:15 МСК
Роттердам. 2-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
16
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Фернандо Вердаско
26
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
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