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Свитолина стала первой полуфиналисткой турнира в Дохе

Свитолина стала первой полуфиналисткой турнира в Дохе
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дохе (Катар) под четвёртым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Мухову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Элина дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Свитолина поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Юлия Гёргес (Германия, 9).

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

14 февраля 2019 года, четверг. 15:30 МСК
Доха. 1/4 финала
Матч окончен
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
Каролина Мухова
132
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
Свитолина победила Остапенко во втором круге турнира в Дохе
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