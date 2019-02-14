Свитолина стала первой полуфиналисткой турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дохе (Катар) под четвёртым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Мухову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.



Элина дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За выход в финал соревнований Свитолина поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Юлия Гёргес (Германия, 9).



Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Свитолина победила Остапенко во втором круге турнира в Дохе