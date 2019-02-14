В. Камельзон: было бы здорово, если бы Шарапова принесла нам олимпийскую медаль

Член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон прокомментировал возможное участие Марии Шараповой в Олимпийских играх—2020 в Токио.



«Никто не знает её задач, потому что, чтобы это знать, нужно находиться с её командой и в её среде. Если она хочет в Токио, мы только за, было бы здорово, если бы Мария принесла нам медаль. Мы с ней на связи, поддерживаем отношения», — цитирует Камельзона ТАСС.



В данный момент 31-летняя теннисистка занимает 27-ю строчку в мировом рейтинге ATP. В 2019 году Мария провела восемь матчей, в шести из которых одержала победы. Ранее стало известно об отказе россиянки от участия в грядущем турнире в Индиан-Уэллсе.

Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.