Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Гарсия-Лопес обыграл Миллмана и пробился в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

Гарсия-Лопес обыграл Миллмана и пробился в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке
Теннис / ATP

Испанский теннисист Гильермо Гарсия-Лопес вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке (США). В матче второго круга 102-я ракетка мира в трёх партиях обыграл четвёртого сеяного австралийца Джона Миллмана со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. На счету победителя встречи 8 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Двойных ошибок испанец избежал. Его соперник подал 4 раза навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Гарсия-Лопес поспорит с победителем матча Денис Истомин (Узбекистан) — Райлли Опелка (США).

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон, в финале прошлогоднего розыгрыша переигравший хозяина соревнований — Сэма Куэрри. В этом году южноафриканец пропускает турнир.

14 февраля 2019 года, четверг. 19:00 МСК
Нью-Йорк. 2-й круг
Матч окончен
Джон Миллман
37
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
1 : 2
Гильермо Гарсия-Лопес
102
Испания
Гильермо Гарсия-Лопес
Г. Гарсия-Лопес
1 2 3
           
6 4 6 4
7 7 1 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент