Гарсия-Лопес обыграл Миллмана и пробился в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

Испанский теннисист Гильермо Гарсия-Лопес вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке (США). В матче второго круга 102-я ракетка мира в трёх партиях обыграл четвёртого сеяного австралийца Джона Миллмана со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. На счету победителя встречи 8 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Двойных ошибок испанец избежал. Его соперник подал 4 раза навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Гарсия-Лопес поспорит с победителем матча Денис Истомин (Узбекистан) — Райлли Опелка (США).

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон, в финале прошлогоднего розыгрыша переигравший хозяина соревнований — Сэма Куэрри. В этом году южноафриканец пропускает турнир.